Уфа, , 10:33 — REGNUM Двух пассажиров, прилетевших из Китая в Уфу, госпитализировали в инфекционную больницу № 4 с подозрением на новый коронавирус. Об этом 28 января сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации журналистов, по пути следования заболевших специалисты провели противоэпидемические мероприятия. Кроме этого, был отобран клинический материал, который отправлен на исследование в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии и новосибирского научного центра «Вектор».

Сообщается, что специалисты получили отрицательные результаты лабораторных исследований. Новый коронавирус 2019-nCoV выявлен не был.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что все пассажиры, которые прилетают в Уфу из азиатских стран, проходят двойной контроль у сотрудников Роспотребнадзора, которые в своей работе используют стационарное и переносное тепловизионное оборудование.

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