Ликино-Дулёво, Московская область, , 10:38 — REGNUM В Орехово-Зуевском районе Подмосковья задержали подозреваемого в краже иконы Иоанна Предтечи из храма г. Ликино-Дулево. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» задержали 41-летнего местного жителя, который подозревается в краже ценной иконы. Как заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, находясь в храме города Ликино-Дулево, злоумышленник вынес, спрятав под курткой, икону Иоанна Предтечи, после чнго скрылся с места преступления. Стоимость иконы составляет не менее 120 тыс. рублей.

«Мужчина пояснил, что похищенное имущество продал в местную скупку, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — сообщила Татьяна Петрова.

После рейда в ломбард полицейские обнаружили и изъяли похищенную икону. В настоящее время культовый предмет отправили на экспертизу для установления исторической ценности. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.