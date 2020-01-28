Брянск, , 10:25 — REGNUM Семь водителей привлекли к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения в Брянске. Инспекторы ГИБДД провели рейд в местах сбора любителей ночных автогонок, сообщили 28 января в пресс-службе отдела ГИБДД по Брянску.

«Скрытые патрули» ГИБДД и наряды ДПС отрабатывали излюбленные дрифтерами места парковок крупных торговых центров. Возле гипермаркетов «Аэропарк» и «Линия» полицейские задержали семь любителей «прохождения поворотов с использованием управляемого заноса». На них составили административные материалы за допущенные нарушения Правил дорожного движения.

В ГИБДД напомнили, что городские улицы не лучший вариант для гонок и призвали к осторожности на зимних дорогах и ответственному поведению при управлении транспортными средствами.