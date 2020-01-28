Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM По факту уличного конфликта на Конюшенной площади в центре Петербурга, где группа молодых людей напала на 26-летнего петербуржца, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 28 января пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на понедельник, 27 января в больницу поступил молодой человек, у которого врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб лица. В ту же ночь был задержан один нападавший из компании, участники которой ударили прохожего и распылили неизвестное вещество ему в лицо на Конюшенной площади.

В ходе предварительной проверки сотрудниками полиции установлены лица, которые могут быть причастны к этому инциденту. Кроме того, установлено, что конфликт носил бытовой характер и к его возникновению привела внезапно возникшая ссора, при этом действия участников основывались на хулиганских побуждениях.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Полиция устанавливает подозреваемых в совершении данного преступления», — отметили в ведомстве.

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