Соледар, ДНР, , 10:14 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 23 единицы боеприпасов, сообщили 28 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Еленовка, Докучаевск, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили девять единиц боеприпасов по территории ДНР. К счастью, обошлось без жертв.

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