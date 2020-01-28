Соледар, ДНР, 28 января 2020, 10:14 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 23 единицы боеприпасов, сообщили 28 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили девять единиц боеприпасов по территории ДНР. К счастью, обошлось без жертв.
Читайте также: Украинские силовики за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК