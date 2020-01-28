Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Ночь на вторник, 28 января, для жителей пятиэтажного дома в Петроградском районе Петербурга запомнится надолго. На чердаке дома случился пожар из-за чего пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар по повышенному №1 начался в чердачном помещении пятиэтажного дома №3 по улице Полозова. Огонь охватил площадь 15 кв. метров.

«В результате пожара пострадал 62-летний мужчина. Он получил отравление угарным газом и был госпитализирован в НИИ имени Джанелидзе», — отметили в Главном управлении.

Пожарные провели контрольное вскрытие перекрытий в квартире на пятом этаже, чтобы убедиться в том, что огонь ликвидирован.