Москва, , 09:56 — REGNUM Начальник отдела организации государственных закупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексей Добровольский попал под уголовное преследование по подозрению в коррупции. Об этом 28 января сообщает газета «Коммерсантъ».

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Следствие считает, что чиновник получил несколько миллионов рублей в качестве откатов от коммерческих структур. За эти деньги Добровольский обещал обеспечить победы в конкурсах на право поставок министерству товаров и услуг. Точная сумма «вознаграждения» за услуги пока не известна.

В Следственном комитете РФ изданию подтвердили факт расследования, однако оставили это дело без комментариев. В департаменте информации и печати МИДа заверили, что ведомство сотрудничает с правоохранительными органами и «оказывает следствию все необходимое содействие». По данным департамента, задержанный не является дипломатом.

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Добавим, что в настоящее время Добровольский находится под стражей. Меру пресечения в виде ареста на два месяца Хамовнический районный суд Москвы избрал ему по ходатайству следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года под подозрение в получении взятки в особо крупном размере попал заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев. По данным следствия, чиновник получал деньги от подрядчика за содействие в заключении контрактов с «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» на сумму около 12 млн рублей. Размер взятки должен был составить 10% от суммы контракта — 1,2 млн рублей.