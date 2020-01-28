Пхеньян, , 10:04 — REGNUM Карантин сроком на один месяц предусмотрен властями КНДР для прибывающих из Китая иностранцев. Такие меры приняты для борьбы с распространением коронавируса 2019-nCoV, говорится в сообщении посольства РФ в Пхеньяне, опубликованном 28 января в Facebook дипмиссии.

Изоляция введена для всех иностранцев, включая дипломатов, которые прибывают на территорию КНДР из напрямую Китая или транзитом через РФ. Они останутся под медицинским наблюдением в течение одного месяца.

Так, прибывших в КНДР самолётом разместят в городе Пхёнсон в провинции Южная Пхёнан. Въехавшие на поезде или автомобиле через пограничный пункт Синыйчжу останутся в одноимённом городе в Северной Пхёнани. Прибывших через другие погранпереходы и порты разместят в ближайших к пункту въезда отелях международного класса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января северокорейские власти отменили до 10 февраля все авиарейсы, следующие из Китая в Пхеньян.

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