Тольятти, Самарская область, , 09:56 — REGNUM Площадь пожара в ангаре с резинотехническими изделиями в Тольятти увеличилась до 1050 кв. метров. Об этом 28 января сообщает пресс-служба МЧС РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, прибыв на место происшествия огнеборцы объявили о повышенном ранге вызова — пожар № 2.

Отмечается, что площадь пожара в ангаре в настоящее время составляет порядка 1050 кв. метров. На борьбу с огнем по тревоге были подняты 53 спасателя на 21 единице техники.

К счастью, пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось о том, что площадь пожара в ангаре на ул. Новозаводской, 47А составляет порядка 450 кв. метров.

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