Ярославль, 28 января 2020, 09:50 — REGNUM В Ярославской области задержан и арестован судом криминальный авторитет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Мужчина 1988 года рождения подозревается в преступлении, предусмотренной статьей 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Это первый случай в Ярославской области возбуждения уголовного дела по этой статье.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Занятие высшего положения в преступной иерархии — особо тяжкое преступление. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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