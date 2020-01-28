Ярославль, , 09:50 — REGNUM В Ярославской области задержан и арестован судом криминальный авторитет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Мужчина 1988 года рождения подозревается в преступлении, предусмотренной статьей 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Это первый случай в Ярославской области возбуждения уголовного дела по этой статье.

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР УМВД России по Ярославской области собраны материалы, которые указывают, что мужчина 1988 года рождения в течение 2019 года и на момент задержания сотрудниками полиции занимал один из высших титулов в преступной иерархии на территории города Рыбинска, подчинял своей воле лиц, имеющих более низкий статус, обладал организационно-распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу влияния на территории города Рыбинска Ярославской области», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Занятие высшего положения в преступной иерархии — особо тяжкое преступление. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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