Ровно, Украина, 28 января 2020, 09:47 — REGNUM В Ровенской области от пневмонии, вызванной гриппом, скончался 50-летний мужчина, сообщила 27 января пресс-служба Ровенского областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.
На сегодняшний день на Украине в больницах находятся четыре человека с тяжёлыми формами гриппа. Среди них один ребёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, в восьми областях Украины школы закрылись, или частично приостановили работу в связи с распространением гриппа и ОРВИ.
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