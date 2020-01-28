Ровно, Украина, , 09:47 — REGNUM В Ровенской области от пневмонии, вызванной гриппом, скончался 50-летний мужчина, сообщила 27 января пресс-служба Ровенского областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.

«23 января 2020 года умер 50-летний мужчина, который с 13 января находился на лечении в отделении интенсивной терапии и анестезиологии Ровенской областной больницы», — сказано в сообщении.

На сегодняшний день на Украине в больницах находятся четыре человека с тяжёлыми формами гриппа. Среди них один ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, в восьми областях Украины школы закрылись, или частично приостановили работу в связи с распространением гриппа и ОРВИ.

Читайте также: В восьми областях Украины школы закрылись на карантин