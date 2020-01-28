«Привезите хотя бы хлеба!»: уходящий под снег Алтай просит о помощи
Жителям нескольких сёл Третьяковского района Алтайского края из-за сильных снегопадов не могут доставить продукты. А тех, что доставили, оказалось катастрофически мало. После продолжительных снегопадов и метелей дорога к райцентру — 60-километровый участок — скрылась полностью.
Алтайский край во власти снежного плена. Цитата с сайта «Змеиногорский вестник».
«Путин не помог»: глава алтайского села собрался в отставку
Глава алтайского поселения устал самостоятельно пробивать дорогу в снегу и уволился.
Вот так выглядели улицы Змеиногорска в Алтайском крае. Цитата с сайта «Змеиногорский вестник»
«Приходится констатировать, что на сегодняшний день, как в целом по Алтайскому краю, так и по муниципалитетам (на примере крупных городов) у нас нет системы работы в условиях таких штормовых явлений. Один-два дня обильного выпадения осадков ставят в критическое коллапсовое состояние не только проезжие части, но и прилегающие и дворовые территории, пешеходные и тротуарные переходы. Каждый полагается на свои муниципальные предприятия, которые есть. При этом, общей мобилизации техники, людских и других ресурсов, на мой взгляд, не проводится», — отметил алтайский спикер Александр Романенко.
Главный алтайский синоптик Александр Люцигер не считает уникальной ситуацию с большим количеством выпавшего снега в регионе. По его словам, аналогичные осадки наблюдались в зимние сезоны 2000 — 2001 и 2016 — 2017 годов.
Между тем наихудшая ситуация складывается в Змеиногорском районе и ряде других районов.
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение
Напомним, снегопады в Алтайском крае почти не прекращаются больше месяца.
«Получается, на значительной территории Алтайского края приблизительно 30 000 человек не имеют возможности получить медицинскую помощь, купить необходимые продукты питания, доехать до родственников и органов краевой власти», — пишет канал «Неляпунов» о ситуации, сложившейся в Змеиногорском районе Алтайского края.
Штормовое предупреждение объявили в Республике Алтай. altai-republic.ru.
Алтайские спасатели. Фото ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Для сотрудников федерального Алтайского оптико-лазерного центра и жителей окрестных сел засыпана снегом дорога до столицы края — города Барнаула. Трассу не могут почистить 6 дней! А сегодня замело, объездную дорогу, что шла через город Змеиногорск, Горняк и далее на Рубцовск и Барнаул.
Цитата из канала «Неляпунов»
Ненастье ожидают и в соседней с Алтайским краем Республике Алтай. Спасатели предупреждают:
«По данным Горно-Алтайского ЦГМС, 28 и 29 января в регионе ожидаются осадки в виде снега, метели, гололедица, порывы ветра до 25 м/с, по высокогорью — до 35 м/с».
В России создают лунный лазерный дальномер
Сотрудники уникального оптико-лазерного центра, что находится рядом с селом Саввушка Змеиногорского района Алтайского края, могут измерить расстояние до Луны, найти затерявшийся в космосе спутник, но не могут доехать до цивилизации, иронизирует канал «Неляпунов».
И действительно, лунный лазерный дальномер, позволяющий определять расстояние до спутника Земли с высокой точностью, будет введён в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году. До этого времени телескоп Алтайского оптико-лазерного центра будет дооснащён аппаратурой для высокоточного измерения дальности до Луны.
Из-за снегопадов Алтаю проще добраться до Луны «пешком»
В Алтайском крае продолжаются отчаянные попытки борьбы со снежными заносами, которые в некоторых местах, по уверению председателя правового комитета Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Андрея Осипова, слова которого цитирует официальный сайт АКЗС, поднимаются выше, чем трактор Т-150.
Подготовка доставки продовольствия в алтайские сёла. Фото ГУ МЧС по Алтайскому краю.
«К сожалению, единственная дорога, которая на данный момент открыта, — Змеиногорск — Горняк. За счет предприятий торговли Горняка что-то привозят, но подвоз продуктов из Барнаула и Рубцовска затруднен. Я уже не говорю про малые села», — заявил алтайский спикер Александр Романенко.
На Алтае из-за снегопадов возник дефицит продовольствия
Алтайские власти признали, что в связи с сильными снегопадами во многих населённых пунктах возникли проблемы не только с дорогами, но и с доставкой продуктов. Как пояснил на совещании в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) спикер Александр Романенко, нехватка продовольствия ощущается даже в самом Змеиногорске.
Так доставляют продовольствие в заснеженные сёла Алтайского края. Фото ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Алтайском крае больного с инфарктом эвакуировали на санях
Алтайские спасатели известили об успешной операции по доставке в стационар пациента с инфарктом из населенного пункта Локотки Змеиногорского района.
В снежном плену на Алтае остаются десятки населённых пунктов. По состоянию на 28 января ограничения продолжают действовать на десяти участках дорог краевого значения в 17 муниципальных образованиях.
Коридоры в снежных заносах, которые пробила алтайская техника, снова заметает снегом за несколько часов. Спикер Александр Романенко не исключил, что такое будет продолжаться до марта-апреля, когда снег растает, или же до того, как тяжелая техника сможет эти коридоры существенно расширить.
«В Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира — дорог нет. В двух селах — Утка и Саввушки— есть проблемы с водоснабжением», — поделился председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Решением губернатора Алтайского края Виктора Томенко с 23 января 2020 года для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим «повышенной готовности».
Судя по словам алтайского спикера Александра Романенко, проблемы из-за метелей возникли на только в Змеиногорске, но и в Чарышском, Кулундинском и многих других районах.
«Дорог нет»: ситуация со снегопадами на Алтае названа архисложной
В алтайских сёлах и городах из-за снегопадов ситуация остается архисложной. С таким заявлением на совещании в Алтайском краевом законодательном собрании выступил спикер Александр Романенко.