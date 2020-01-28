Главный алтайский синоптик Александр Люцигер не считает уникальной ситуацию с большим количеством выпавшего снега в регионе. По его словам, аналогичные осадки наблюдались в зимние сезоны 2000 — 2001 и 2016 — 2017 годов.

Между тем наихудшая ситуация складывается в Змеиногорском районе и ряде других районов.