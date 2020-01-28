Новосибирск, , 09:38 — REGNUM В Новосибирске будут судить руководителя «Завода строительных материалов 7». Его обвиняют в смерти ребёнка на недостроенном объекте, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, мужчина не обеспечил необходимую консервацию недостроенного объекта по ул. Волховская. 28 мая 2019 года девятилетняя школьница погибла здесь, упав с высоты третьего этажа на бетонное перекрытие подвального помещения.

Обвинительное заключение по ч. 2 ст. 216 УК РФ — «Нарушений правил безопасности при ведении строительных работы, повлекшее по неосторожности смерть человека» — вынесено. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска. Санкция по статье — до пяти лет лишения свободы.