Москва, , 09:31 — REGNUM Приём новых организованных туристических групп из Китая приостановлен в России с 28 января в связи с распространением нового коронавируса. Такое сообщение опубликовано Российским союзом туриндустрии (РСТ).

Китайские власти ограничили отправку туристических групп за рубеж, чтобы не допустить распространения вируса. Последние группы туристов из КНР приняли в России 27 января.

«Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», — сообщили в РСТ.

Туристы, которые успели въехать в Россию, не будут досрочно прерывать поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за угрозы распространения коронавируса в России был введён усиленный двойной контроль пропуска через государственную границу.

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