Кабул, , 09:30 — REGNUM В результате атаки боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане погибли десять полицейских. Об этом 28 января сообщает телеканал Ariana News.

По имеющейся информации, боевики ночью напали на КПП, который находился на севере-востоке Афганистана в провинции Баглан.

По данным агентства «Пажвак», в результате атаки погибли 18 человек. Других подробностей пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что ответственность за крушение самолета Bombardier E-11A ВВС Соединённых Штатов, который упал в афганской провинции Газни в районе Дех Як, взяло на себя радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По информации террористов, в самолете были американские военные высокого ранга.

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