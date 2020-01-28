Самара, 28 января 2020, 09:26 — REGNUM Ангар с резинотехническими изделиями загорелся в Тольятти. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, возгорание произошло утром 28 января здании на Новозаводской, 47А. Площадь пожара составила порядка 450 кв. метров.
Сообщается, что пострадавших и погибших нет. В настоящее время оперативные службы выясняют причины произошедшего.
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