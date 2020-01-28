Змеиногорск, Алтайский край, , 09:23 — REGNUM В Алтайском крае продолжаются отчаянные попытки борьбы со снежными заносами, которые в некоторых местах, по уверению председателя правового комитета Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Андрея Осипова, слова которого цитирует официальный сайт АКЗС, поднимаются выше, чем трактор Т-150. Канал «Неляпунов» по этому поводу иронизирует:

«Сотрудники уникального оптико-лазерного центра, что находится рядом с селом Саввушка Змеиногорского района Алтайского края, могут измерить расстояние до Луны, найти затерявшийся в космосе спутник, но не могут доехать до цивилизации.

Для сотрудников федерального центра и жителей окрестных сел засыпана снегом дорога до столицы края города Барнаула. Трассу не могут почистить 6 дней! А сегодня замело, объездную дорогу, что шла через город Змеиногорск, Горняк и далее на Рубцовск и Барнаул.

Получается, на значительной территории Алтайского края приблизительно 30 000 человек не имеют возможности получить медицинскую помощь, купить необходимые продукты питания, доехать до родственников и органов краевой власти. В-общем, мы в нашем современном мире, мире скоростей и возможностей, можем «пощупать ближний космос», но не можем дойти до магазина».

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае не прекращаются около месяца. Но главный алтайский синоптик Александр Люцигер не считает уникальной ситуацию с большим количеством выпавшего снега. По его словам, аналогичные осадки наблюдались в зимние сезоны 2000−2001 и 2016−2017 годов.

«Приходиться констатировать, что на сегодняшний день, как в целом по края, так и по муниципалитетам (на примере крупных городов) у нас нет системы работы в условиях таких штормовых явлений», — отмечал ранее алтайский спикер Александр Романенко.

Лунный лазерный дальномер, позволяющий определять расстояние до спутника Земли с высокой точностью, будет введён в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году. До этого времени телескоп Алтайского оптико-лазерного центра будет дооснащён аппаратурой для высокоточного измерения дальности до Луны.

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