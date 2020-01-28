Киев, , 09:21 — REGNUM Граната, обнаруженная на детской игровой площадке во дворе дома по бывшей улице Гречко (ныне улица Выговского), была найдена дворниками два дня назад, сообщил 27 января ресурс «Киев оперативный».

По данным журналистов, дворник нашла гранату и спрятала её в подсобном помещении, чтобы позже сдать в металлолом. Взрывоопасный предмет увидела проверяющая, которая потребовала вынести гранату на улицу и вызвать полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове в результате взрыва гранаты РГД-5 погиб 63-летний мужчина.

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