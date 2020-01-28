Мехико, , 09:20 — REGNUM Пропавшая 26 января в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.

Актриса сообщила, что после того, как она приехала от своей подруги Марэт, она уехала в джунгли в специальное поселение, где были духовные лидеры из разных стран мира.

«Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка silence (молчание — ред.). В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить», — написала Андрейченко на своей странице.

Актриса добавила, что до этого она две недели находилась в «очистительном ритрите» и «очистила своё тело».⠀

«Меня привезли домой сегодня, в понедельник, в районе 5:30 PM, когда я и включила свой телефон», — заключила Андрейченко.

Напомним, 27 января в Мексике пропала российская актриса театра и кино Наталья Андрейченко. Тревогу подняли близкие и коллеги актрисы. По словам представителя актрисы Яна Трунцева, актриса была в гостях у подруги. Ей она пожаловалась на плохое самочувствие. После этого она не выходила на связь.

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