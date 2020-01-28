Кызыл, , 09:05 — REGNUM За минувшую неделю сотрудники полиции в Туве изъяли из незаконного оборота 35 кг наркотических веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, днём 26 января полицейские заметили трёх человек в поле рядом с федеральной трассой «Р-257 Енисей». Заметив сотрудников, один из них сбросил мешок с неизвестным содержимым, которое было направлено на экспертизу. Мужчин же доставили в полицию.

Выяснилось, что в мешке была марихуана весом 15 кг. Возбуждено уголовное дело, по которому подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. Двое из них, к слову, ранее судимы.

«Всего за прошедшую неделю в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 12 административных правонарушений, возбуждено 16 уголовных дел по фактам их незаконного хранения», — добавили в МВД.

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