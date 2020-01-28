Змеиногорск, Алтайский край, , 08:54 — REGNUM Алтайские власти признали, что в связи с сильными снегопадами во многих населённых пунктах возникли проблемы не только с дорогами, но и с доставкой продуктов. Как пояснил на совещании в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) спикер Александр Романенко, нехватка продовольствия ощущается даже в самом Змеиногорске. Его слова цитирует официальный сайт АКЗС.

Так доставляют продовольствие в заснеженные алтайские сёла ГУ МЧС по Алтайскому краю

«К сожалению, единственная дорога, которая на данный момент открыта, — Змеиногорск — Горняк. За счет предприятий торговли Горняка что-то привозят, но подвоз продуктов из Барнаула и Рубцовска затруднен. Я уже не говорю про малые села», — заявил Романенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае почти не прекращаются около месяца. Ограничения продолжают действовать на десяти участках дорог краевого значения в 17 муниципальных образованиях.

Наихудшая ситуация складывается в Змеиногорском районе, Бийске и других населённых пунктах. Романенко назвал её архисложной.

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