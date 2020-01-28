Москва, , 08:56 — REGNUM Россия из-за угрозы распространения коронавируса ввела усиленный двойной контроль пропуска через государственную границу, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Внимательно проверяются прибывающие в Россию из Китая и других неблагополучных стран или регионов. Граждане проверяются с помощью стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В пунктах пропуска через госграницу РФ с начала 2020 года досмотрено более 20 тыс. рейсов (более 6,7 тыс. из Китая). У более 50 человек выявлены признаки инфекционных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса в Китае выросло до 4515 человек.

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