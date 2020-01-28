Барнаул, , 08:45 — REGNUM В алтайских сёлах и городах из-за снегопадов ситуация остается архисложной. С таким заявлением на совещании в Алтайском краевом законодательном собрании выступил спикер Александр Романенко, слова которого цитирует официальный сайт данного органа.

Алтайское село в снежном плену ГУ МЧС по Алтайскому краю

Судя по словам Романенко, проблемы возникли на только в Змеиногорске, но и Чарышском, Кулундинском и многих других районах.

«В Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира — дорог нет. В двух селах — Утка и Саввушки есть проблемы с водоснабжением», — поделился председатель АКЗС.

По его словам, ситуация усугубляетсяпогодными условиями: коридоры в снежных заносах, которые пробила техника снова заметает снегом за несколько часов. Спикер не исключил, что такое будет продолжаться до марта-апреля, когда снег растает или же до того, как тяжелая техника сможет эти коридоры существенно расширить.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады на Алтай пришли в конце 2019 года и не прекращаются почти месяц. В снежном плену остаются десятки населённых пунктов. По состоянию на 28 января ограничения продолжают действовать на 10 участках дорог краевого значения в 17 муниципальных образованиях.

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По словам начальника Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, аналогичные осадки наблюдались в зимние сезоны 2000−2001 и 2016−2017 годов.

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