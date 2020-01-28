Сретенск, Забайкальский край, , 08:27 — REGNUM Пожар, произошедший в забайкальском селе Дунаево Сретенского района в ночь на 28 января, оставил без крова 20 жителей многоквартирного дома. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, жилья и предметов первой необходимости лишились 14 взрослых и шестеро детей.

Сейчас они разместились у родственников, но органы соцзащиты совместно с администрацией муниципального района оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

Тем временем, министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края совместно с краевым Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявлен сбор средств для оказания материальной помощи пострадавшим.