Якутск, 28 января 2020, 08:26 — REGNUM Власти Якутии усиливают меры противодействия распространению коронавируса в республике. Двойная система контроля создается в самолетах и поездах, прибывающих в Якутию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Читайте также: Смертельно опасен: миру угрожает новый вирус из Китая
Согласно распоряжению главы Якутии Айсена Николаева, санитарно-карантинный контроль будут проходить все, пребывающие в республику пассажиры международных и внутренних рейсов, посетившие Китай, страны АТР, города Дальнего Востока и Сибири.
По данным Роспотребнадзора, случаев заражения коронавирусом в Якутии не выявлено.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае власти прорабатывают меры контроля в период возвращения китайских рабочих на сельхозпредприятия региона после празднования китайского Нового года.