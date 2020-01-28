Улан-Удэ, , 08:15 — REGNUM У жителя Забайкалья, ранее госпитализированного в инфекционную больницу Бурятии, подозрение на коронавирус не подтвердилось. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

«Медицинскими работниками установлен диагноз «пневмония». Мужчина получает соответствующее лечение», — сообщили в управлении.

Напомним, пациент ранее побывал во многих странах Азии, в т.ч. Китае. Однако в самом Ухане не был. В Улан-Удэ он прилетел из столицы Монголии 23 января, уже будучи больным.

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