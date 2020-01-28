Барнаул, 28 января 2020, 08:12 — REGNUM В снежном плену из-за снегопадов остаются десятки алтайских населённых пунктов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, ограничения продолжают действовать на 10 участках дорог краевого значения в 17 муниципальных образованиях.
Как пояснил сегодня, 28 января, в ходе оперативного совещания начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, к нескольким населенным пунктам Змеиногорского и Третьяковского районов формируются колонны по доставке продуктов. В местах где проезд будет невозможен, груз будет доставлен на снегоходах и снегоболотоходе.
«Гражданам, попавшим в снежный плен, представители МЧС России продолжают оказывать всевозможную помощь в самых разных ситуациях, ни одна просьба не остаётся без внимания», — подчеркнул Александр Макаров.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае уже более месяца почти не прекращаются снегопады. Неочищенные дороги стали серьёзной проблемой как для горожан, так и для сельских жителей. Штормовой прогноз в связи с сильной метелью и ветром действует и сегодня, 28 января.
Решением губернатора Алтайского края Виктора Томенко с 23 января 20 201 года для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим «повышенной готовности».
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