Томск, , 08:05 — REGNUM Неизвестная женщина 27 января оставила девушку в коляске в помещении холла перед дежурной частью ОМВД России по Ленинскому району Томска. После этого женщина скрылась, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Полицейские нашли женщину и доставили в отдел для разбирательства. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, пояснили в ведомстве.

Более подробный комментарий по ситуации корреспонденту ИА REGNUM в полиции дать отказались, подчеркнув лишь, что проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в подъезде многоквартирного дома обнаружили младенца. Возбуждено уголовное дело.

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