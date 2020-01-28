Оренбург, , 07:57 — REGNUM В Оренбургской области вечером 27 января бушевала метель. Ряд трасс пришлось закрыть для движения транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Ненастье спровоцировало ряд ДТП. По данным пресс-службы УМВД по Оренбуржью, на трассе Соль-Илецк — Акбулак фура из-за сильного ветра съехала в кювет и опрокинулась, когда водитель хотел остановить машину для отдыха на обочине дороги. Фура следовала из Казахстана в Уфу и везла сухофрукты. Грузовик из снежного плена вызволяли с помощью спецтехники.

В Переволоцком районе на трассе Самара — Оренбург водитель грузовика из-за плохих погодных условий не успел сбавить скорость и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ИЖ. Водитель легковой машины скончался.