Чита, , 07:03 — REGNUM Немало поволноваться пришлось медикам Забайкалья и читинской семье, у которой по приезде из Китая обнаружились симптомы ОРВИ. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, мужчину и его двухлетнюю дочь пришлось госпитализировать в краевую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

Чтобы исключить заболевание новым коронавирусом, анализы заболевших 27 января отправили в Новосибирск в научный центр Роспотребнадзора «Вектор». Сегодня, 28 января, стало известно, что диагноз не подтвердился.

Как уже сообщало ИА REGNUM, число скончавшихся от нового типа коронавируса в одной только китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки, достигло ста человек, зараженных — 2714.