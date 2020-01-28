Петропавловск-Камчатский, , 07:02 — REGNUM Сотрудники камчатского МЧС РФ эвакуировали раненого матроса с одного из рыболовецких судов в Охотском море, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Там на одном их рыболовецких судов матрос, упав с обледеневшего трапа, получил тяжёлые травмы и нуждался в экстренной медицинской помощи, оказать которую на месте не было возможности», — говорится в сообщении.

Для эвакуации травмированного моряка был задействован вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро». Раненого матроса при помощи носилок и лебёдки подняли на борт вертолета, а затем доставили его в одно из лечебных учреждений Петропавловска-Камчатского. Врачи поставили ему предварительный диагноз — перелом рёбер и ушиб внутренних органов.