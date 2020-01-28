Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Национальное управление по транспортной безопасности США не видит криминальной составляющей в крушении вертолета, в результате которого погибли девять человек, среди которых был известный баскетболист Коби Брайант, передает телеканал CNN.

По словам представителя ведомства Дженнифер Хоуменди, в ходе расследования в авиакатастрофе уголовной составляющей обнаружено не было. Она отметила, что расследование ведется совместно с ФБР. Хоуменди добавила, что разбившийся вертолет не был оборудован «черными ящиками», что затрудняет процесс выяснения точных причин авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что пилот вертолета, в котором находился Коби Брайант, получил разрешение на полет в сложных метеоусловиях. Отмечалось, что пилот обладал достаточной квалификацией для выполнения полетов в условиях непогоды.

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