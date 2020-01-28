Петропавловск-Камчатский, , 06:37 — REGNUM На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.

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Об инциденте сообщили в полицию педагоги сельской школы. Они рассказали, что восьмилетний мальчик пришел на уроки с побоями на лице. Ребенка госпитализировали в местную больницу. Предварительный диагноз — перелом нижней челюсти со смещением. Полиция установила, что зверские побои ребенку нанес отец. Как стало известно, ребенок, собираясь в школу, стал пререкаться с матерью, отец решил «повоспитывать» отпрыска: поднял его и швырнул на пол. Увидев кровь на лице ребенка, папаша позвонил в школу и предупредил, что сын не придет на занятия. Мальчик со сломанной челюстью находился дома с пятницы, когда произошел инцидент, до понедельника. Только учителя заметили, что ребенок травмирован, и вызвали врача.

Полицейские выяснили, что отец не впервые применяет жесткие методы воспитания к сыну. В семье есть еще и дочь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии мать, находившаяся в состоянии острого алкогольного психоза, жестоко избила малолетнего сына.