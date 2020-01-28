Мехико, , 06:24 — REGNUM Грузовик с военнослужащими мексиканской армии перевернулся в штате Оахака на юге Мексики, сообщает пресс-служба местного управления общественной безопасности.

Сообщается, что в результате ДТП погибли пятеро военнослужащих, еще 21 получил травмы различной степени тяжести. Из них восемь человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря пассажирский автобус опрокинулся в штате Дуранго на северо-западе Мексики. В результате ДТП погиб один человек, еще 19 пострадали.

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