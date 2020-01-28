Владивосток, , 06:18 — REGNUM Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы банка «ФК Открытие», которая подделывая подписи клиентов банка, нажилась на 17 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Приморья.

Читайте также: В Ростове-на-Дону сотрудник банка украл деньги со счёта клиентки

По версии следствия, руководитель группы клиентского обслуживания подделывала подписи клиентов в заявлениях на перевод денег и в доверенностях на их получение. С июля по август 2018 года таким образом она нажилась на 17 млн рублей, использовав подписи и счета пяти клиентов банка. Причинённый потерпевшим ущерб возместил банк.

В настоящее время дело передано для рассмотрения в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник банка в Ростове-на-Дону украл деньги со счёта клиентки кредитной организации.