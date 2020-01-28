Советская Гавань, Хабаровский край, , 06:14 — REGNUM Сильный пожар в Советской Гавани Хабаровского края уничтожил технику в результате пожара в ангаре лесодобывающего предприятия, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

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Пожар тушили по второму уровню сложности. В настоящее время пожар локализован. По предварительным данным площадь возгорания составила порядка 400 кв. метров. В ангаре хранилась техника и оборудование для тушения лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Охотском море на траулере «Энигма Астралис» произошел сильный пожар и прогремел взрыв. Экипаж был эвакуирован. Траулер выгорел почти полностью. Спасательное судно «Сибирцев» не могло приступить к тушению пожара из-за опасений нового взрыва.