Новосибирск, , 06:07 — REGNUM В центре Новосибирска накануне, 27 января, обнаружено тело мужчины. По данным СМИ, погибший — известный новосибирский застройщик.

«По неподтверждённой официально информации, погибшим мог быть известный новосибирский застройщик, учредитель «Лион» и «Электростройсервис», председатель ЖСК «Залесский» Олег А., пишет «Континент Сибирь». — Предположительно, ему выстрелили в голову».

СМИ уточняет, что зимой 2018 года он и возглавляемый им ЖСК были в центре конфликта с одной из компаний, которая достраивала проблемный жилой дом по адресу Залесского.

Отмечается, что следователи возбудили дело по статье «Убийство».