Чита, , 05:48 — REGNUM Забайкалье реализует комплексный план мероприятий по санитарной охране региона от заноса и распространения китайского коронавируса неизвестного происхождения. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в связи с эпидемией в регионе введен режим повышенной готовности.

Как пояснила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, пока в крае случаев опасной инфекции не зарегистрировано и пассажиропоток из Китая снизился в 38 раз, но в качестве профилактических мероприятий в населенных пунктах в местах массового скопления людей будет усилена дезинфекция помещений.

«Временно приостановлены рейсы на остров Хайлар», — сказала глава ведомства.

В стационарах Забайкальского края перепрофилирован коечный фонд, подготовлены боксы, лечебные организации оснащены аппаратами искусственной вентиляции, проведены дополнительные занятия с медицинским персоналом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. По последним данным, число его жертв составляет не менее 100 человек.