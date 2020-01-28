Корсаков, Сахалинская область, , 05:53 — REGNUM Бывший глава одного из крупнейших городов Сахалина, Корсакова, Александр Рудаков приговорен к 8 годам лишения свободы и 35 миллионам рублей штрафа за взятку в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Сахалинской области.

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Как выяснило следствие, в сентябре 2017 года Рудаков получил взятку в размере 500 тыс. рублей. Эта сумма являлась частью более крупной взятки — в 7 млн рублей, за общее покровительство при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров с администрацией, подведомственными ей организациями, получающими финансирование за счет бюджетных средств.

До суда Рудаков находился под домашним арестом. Он был взят под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года Александра Рудаков задержали прямо на улице, надели наручники, посадили в машину и увезли. Рудаков был первым сити-менеджером на Сахалине, не избранным, а назначенным по конкурсу руководителем города.