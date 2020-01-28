Хабаровск, , 05:49 — REGNUM Туроператор Anex Tour и аффилированная с ней авиакомпания Azur air остановили программу завоза российских туристов в Китай. В кратчайшие сроки все российские туристы, находящиеся в городе Санья на острове Хайнань будут вывезены в Россию.

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По данным портала Турпром, компании объявили о вывозе туристов и прекращении полетов в Китай. Все туристы из России, находящиеся на острове Хайнань, будут вывезены домов до 3 февраля в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР.

Изменения в китайской полетной программе сохранятся до стабилизации ситуации в стране.

В авиакомпании также сообщили, что на всех воздушных судах организована дезинфекция, все экипажи и пассажиры по прилету проверяются на наличие симптомов коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове-курорте Хайнань выявлен первый случай смерти от коронавируса. Умершая — женщина 80 лет, прибывшая из эпицентра возникновения коронавируса — города Ухань, 17 января. Вся ее семья и все, кто с ней общался помещены под карантин. На Хайнане официально подтвержден 31 случай заболевания коронавирусом. Иностранцев среди заболевших нет, заболели, в подавляющем большинстве, выходцы из Уханя.