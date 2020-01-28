Токио, , 05:10 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано у берегов острова Хоккайдо в Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался к северо-востоку от острова Хоккайдо. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 100 километров. Данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 к северо-востоку от японского острова Хонсю. Пострадавших в результате происшествия не было. Угроза цунами также не объявлялась.

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