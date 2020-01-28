Хабаровск, , 05:47 — REGNUM В островной провинции Хайнань, КНР, официально подтвержден первый случай смерти от коронавируса. Как проинформировал официальный туристический портал Хайнаня Хайнань Лайф, умерла женщина 80 лет, прибывшая на остров из Уханя.

Провинция Хайнань, остров Феникса Ольга Демиденко

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Скончавшаяся пациентка приехала из Уханя на Хайнань уже после начала вспышки болезни в родном городе, 17 января, со своей семьей. Она находилась в уезде Ченмай, который граничит со столицей Хайнаня городом Хайкоу. Семья покойной, а также все, кто с ней общался, помещены под карантин.

Всего, по данным властей провинции Хайнань, на острове на сегодняшний день, официально подтвержден 31 случай заражения коронавирусом. Подавляющее большинство заболевших — выходцы из Уханя. География случаев выявления болезни такова: в Хайкоу 6 случаев, в Санья 10, в Даньчжоу 4, в Ваньнин — 7, в Линьгао 1, в Линшуй — 1, в в Ченмай 2.

Под подозрением и наблюдением врачей находятся 447 человек.

На Хайнане, в частности, в самом любимом туристами городе Санья, отменены некоторые автобусные маршруты. Сообщений о прекращении движения по Хайнаньской скоростной кольцевой дороге пока не поступало.

В Санья закрыты многие крупные универмаги, в частности, крупнейший в мире универмаг беспошлинной торговли Duty-free, закрывается один из самых популярных супермаркетов «Ананас», супермаркет «Летние дни».

После завершения досрочной эвакуации российский туристов с острова Хайнань, все международные вылеты с Хайнаня в Россию будут приостановлены. Подтверждение о приостановке полетов получено от авиакомпании «Хайнаньские авиалинии». Однако это не означает транспортной блокады: вылететь с Хайнаня по=прежнему можно будет через Гонконг, через материк регулярными рейсами.

Как сообщало ИА REGNUM туроператоры вывозят российских туристов с острова Хайнань и других китайских курортов досрочно. Крупнейший оператор, РУСЬ-ТУР, объявил о том, что вернет туристам деньги, либо даст возможность перебронировать путевки на более позднее время. В Китае разработан экспресс-тест для определения коронавируса, который точно подтверждает наличие либо отсутствие заболевания в течение 2−3 часов.

На острове Хайнань 42 больницы готовы принять всех, у кого возникнет подозрение на коронавирус.