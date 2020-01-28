Хабаровск, 28 января 2020, 05:47 — REGNUM В островной провинции Хайнань, КНР, официально подтвержден первый случай смерти от коронавируса. Как проинформировал официальный туристический портал Хайнаня Хайнань Лайф, умерла женщина 80 лет, прибывшая на остров из Уханя.
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Скончавшаяся пациентка приехала из Уханя на Хайнань уже после начала вспышки болезни в родном городе, 17 января, со своей семьей. Она находилась в уезде Ченмай, который граничит со столицей Хайнаня городом Хайкоу. Семья покойной, а также все, кто с ней общался, помещены под карантин.
Всего, по данным властей провинции Хайнань, на острове на сегодняшний день, официально подтвержден 31 случай заражения коронавирусом. Подавляющее большинство заболевших — выходцы из Уханя. География случаев выявления болезни такова: в Хайкоу 6 случаев, в Санья 10, в Даньчжоу 4, в Ваньнин — 7, в Линьгао 1, в Линшуй — 1, в в Ченмай 2.
Под подозрением и наблюдением врачей находятся 447 человек.
На Хайнане, в частности, в самом любимом туристами городе Санья, отменены некоторые автобусные маршруты. Сообщений о прекращении движения по Хайнаньской скоростной кольцевой дороге пока не поступало.
В Санья закрыты многие крупные универмаги, в частности, крупнейший в мире универмаг беспошлинной торговли Duty-free, закрывается один из самых популярных супермаркетов «Ананас», супермаркет «Летние дни».
После завершения досрочной эвакуации российский туристов с острова Хайнань, все международные вылеты с Хайнаня в Россию будут приостановлены. Подтверждение о приостановке полетов получено от авиакомпании «Хайнаньские авиалинии». Однако это не означает транспортной блокады: вылететь с Хайнаня по=прежнему можно будет через Гонконг, через материк регулярными рейсами.
Как сообщало ИА REGNUM туроператоры вывозят российских туристов с острова Хайнань и других китайских курортов досрочно. Крупнейший оператор, РУСЬ-ТУР, объявил о том, что вернет туристам деньги, либо даст возможность перебронировать путевки на более позднее время. В Китае разработан экспресс-тест для определения коронавируса, который точно подтверждает наличие либо отсутствие заболевания в течение 2−3 часов.
На острове Хайнань 42 больницы готовы принять всех, у кого возникнет подозрение на коронавирус.