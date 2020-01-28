Южно-Сахалинск, , 03:15 — REGNUM Возгорание произошло в электрощитовой трехэтажного жилого дома в поселке Троицком на Сахалине, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сообщается, что пожар произошел в жилом доме по улице Центральной. Огнем было охвачено помещение электрощитовой на площади 10 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января произошел пожар в общежитии поселка Шушары под Санкт-Петербургом. Пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.

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