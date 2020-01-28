Омск, , 03:11 — REGNUM По ходатайству следственных органов в Омске арестован 37-летний мужчина, подозреваемый в смерти пятерых человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

По версии следствия, ранее судимый за кражи подозреваемый — житель села Покровка Омской области Павел Бражников — приобрел у знакомого пятилитровую канистру с техническим спиртом. Он разбавил спирт водой в пропорции один к трём, а затем продал эту жидкость местным жителям по 100 рублей за 0,5 литра. Мужчина реализовывал суррогат под видом хорошего алкоголя.

Выпив эту жидкость, от острого отравления метанолом 25 и 26 января скончались пять человек: 51-летний мужчина и его 28-летний племянник, 73-летняя женщина, 54-летний мужчина, 62-летний мужчина. Ещё четыре человека считаются пострадавшими, им оказывается медпомощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по данному факту было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть дух и более лиц»).

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