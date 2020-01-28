Алжир, , 03:34 — REGNUM На северо-востоке Алжира разбился истребитель Су-30 местных ВВС. Об этом 28 января сообщает алжирский телеканал En Nahar.

Авиакатастрофа произошла в провинции Умм-эль-Буаги. Предполагается, что оба пилота, находившиеся на борту самолёта, погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, в ВВС Алжира эксплуатируется около 60 истребителей Су-30 экспортных модификаций.

В 2019 году правительство Алжира заказало для своих ВВС 14 российских истребителей пятого поколения Су-57 и столько же истребителей Су-35. Кроме того, заключен контракт на поставку ещё двух эскадрилий боевых самолётов других типов для замены уже имеющихся в ВВС Алжира истребителей по мере их естественного износа.

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