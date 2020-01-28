Лима, , 02:31 — REGNUM Врачи Перу обследуют четверых человек, которые могут быть заражены коронавирусом нового типа, заявила глава перуанского минздрава Элизабет Иностроса агентству Andina.

«У них наблюдаются легкие респираторные заболевания, как при заражении коронавирусом», — заявила она.

По ее данным, заболевание заподозрили у троих китайских граждан, бывавших в городе Ухань, а также их переводчика из Перу. Их поместили в больницу Дос-де-Майо. Тем не менее Иностроса призвала граждан страны не паниковать.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в Китае число заразившихся коронавирусом нового типа близится к 3000 человек. Всего от инфекции в КНР скончались 80 человек.

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