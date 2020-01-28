Поронайск , Сахалинская область, , 02:03 — REGNUM Спасатели ликвидировали пожар в экскаваторе, произошедший в поселке Поронайск Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС РФ.

Сообщается, что спасатели прибыли на место происшествия через 6 минут после сигнала о пожаре. К их прибытию кабина экскаватора уже горела открытым пламенем на площади три квадратных метра. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было. Причины возгорания не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в поселке Усть-Камчатск Камчатского края загорелся внедорожник Toyota Land Cruiser. Пожар был потушен, пострадавших не было. В результате возгорания оказался поврежден моторный отсек иномарки и проводка.

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