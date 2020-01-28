Ереван, , 01:49 — REGNUM Девять человек отравились угарным газом в ресторане армянского Чамбарака в Гегаркуникской области страны, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 27 января в ресторане «Аракс» города Чамбарак. В медучреждения города доставили девять человек с отравлением угарным газом. Среди пострадавших — 14-летняя девочка. Отмечается, что врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Таганроге произошла утечка бытового газа в одном из жилых домов. В результате происшествия пострадали четыре человека, их доставили в реанимацию местной больницы. Предварительная версия произошедшего — нарушение правил монтажа газового оборудования.

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