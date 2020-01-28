Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Разрешение на полёт в сложных метеоусловиях вертолёта, в результате крушения которого погиб баскетболист Коби Брайант, было получено его пилотом. Об этом 27 января сообщает газета The Washington Post.

Из записи разговоров пилота с авиадиспетчерами, на которые ссылается газета, следует, что пилот Ара Зобаян направлял соответствующий запрос на вылет и получил разрешение. По информации Федерального авиационного управления США, он обладал достаточной квалификацией — получил лицензию в 2007 году, обучался для совершения полётов в сложных метеоусловиях и имел право обучать людей полетам при плохой погоде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению представителя департамента полиции Лос-Анджелеса Джоша Рубенштейна причиной крушения вертолета с Коби Брайантом на борту мог послужить густой туман. Такие же предположение высказал и бывший пилот Брайанта Курт Дитц.

Напомним, трагедия произошла в Калабасасе, штат Калифорния, 26 января. Всего на борту частного вертолета находились девять человек, в том числе 13-летняя дочь легендарного баскетболиста, главный тренер местной бейсбольной команды Джон Альтобелли, его жена и дочь. Все они погибли.

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