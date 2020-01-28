Морозовск, Ростовская область, , 01:18 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор бывшему директору школы №6 города Морозовска. Женщина признана виновной в фиктивном трудоустройстве работников. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества и злоупотребления должными полномочиями выяснилось, что директор школы приняла на работу «мёртвые души», причинив муниципальному бюджету ущерб в размере более 1,3 млн рублей. Кроме того, женщина «установила учителям надбавку за результативность деятельности педагогических работников, обязав подчиненных возвращать ей часть получаемой суммы». Это принесло ей более 250 тыс. рублей.

Экс-руководителю образовательного учреждения назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и десять месяцев. Также в доход государства осуждённая вернула 1,3 млн рублей.